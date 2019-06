© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prime parole da calciatore dell'Atletico Madrid per Marcos Llorente. Il centrocampista appena arrivato dal Real ha parlato così ai media dopo le visite mediche: "Sono davvero entusiasta. L'Atletico è proprio quello che volevo, cercavo un progetto ambizioso e soprattutto una squadra che avesse voglia di scommettere su di me. Non ho alcuna paura, al Real Madrid ho dato tutto, ma ora farò del mio meglio con questa nuova maglia. Voglio conquistare i tifosi colchoneros". Lo riporta As.