© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è solo Marcos Llorente nella lista dei desideri di Diego Simeone per sostituire il partente Rodri, che dovrebbe essere presto ufficializzato dal Manchester City. L'Atletico Madrid, infatti, sarebbe interessato anche a Granit Xhaka, centrocampista svizzero in forza all'Arsenal. Lo riporta il Sun