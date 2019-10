© foto di Dimitri Conti

Giornata no per l'Atlético Madrid. Oltre al pari casalingo contro il Valencia, che porta i colchoneros a perdere terreno sul Barcellona (e in serata giocherà il Real Madrid) la squadra perde per infortunio Joao Felix. Il portoghese a seguito di uno scontro con Dani Parejo si è provocato una distorsione alla caviglia ma Simeone, avendo già effettuato tre cambi, non ha potuto sostituirlo. Seguiranno accertamenti per stabilire con esattezza l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Martedì l'Atlético giocherà in Champions League contro il Bayer Leverkusen e la sua presenza a questo punto è a forte rischio.