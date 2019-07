© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell'Atletico Madrid per il centrocampista messicano Hector Herrera, acquistato a costo zero dal Porto da parte dei Colchoneros: "Mi sento come se fossi a casa, è un onore vestire questi abiti. Ho giocato contro Joao Felix: in passato siamo stati rivali ma adesso lo aiuterò da compagno così che possa mostrare tutte le sue qualità. Questo per me è il miglior contratto della vita, sono felice. I compagni mi sembrano tutti simpatici, mi hanno fatto sentire come se fossi sempre stato qui. Koke, da capitano, si è preoccupato di accogliermi. Dovremo lavorare sodo per ottenere risultati".