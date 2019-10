© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Valencia, il capitano dell'Atletico Madrid Koke ha detto: "Non ci piace il pareggio perché abbiamo giocato una grande partita, abbiamo avuto molte occasioni nel primo tempo. Ci ha infastidito perché dopo un fallo hanno pareggiato. Nella seconda parte hanno fatto un passo avanti e non abbiamo trovato la partita che volevamo, poi siamo rimasti in dieci e abbiamo subito il gol. Il gol di Diego Costa? Gli farà bene così come a tutta la squadra, i gol sono di tutti non di uno solamente".