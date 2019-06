Atletico Madrid, la cessione del vecchio stadio per finanziare il mercato

© foto di Giulia Borletto

L'Atletico Madrid è vicino alla cessione dei terreni del Vicente Calderon. Come pubblicato da El Confidencial, l'operazione porterebbe nelle casse del club 180 milioni di euro e nelle prossime ore ci sarà la firma sui documenti ufficiali. Una somma interessante per poter ridurre il debito del club iberico e per poter rinforzare la rosa. Gli incontri tra le parti, come spiega AS, si sono intensificati negli ultimi mesi dopo il via libera da parte delle autorità, che hanno dichiarato edificabili i terreni accanto allo stadio. Simeone avrà a disposizione, insieme ai soldi che arriveranno dalle cessioni, una somma interessante per poter operare sul mercato.