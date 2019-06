Atletico Madrid, raggiunto l'accordo con Renan Lodi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid ha raggiunto l'accordo con Renan Lodi, laterale sinistro dell'Atletico Paranaense. Il brasiliano classe 1998 è un colpo in prospettiva futura per i colchoneros, visto che può occupare tutti i ruoli della catena mancina. Il giocatore ha fatto esordio in prima squadra nell'aprile del 2018, collezionando 49 presenze. Nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche e le firme.