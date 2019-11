Diego Simeone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vittoria in rimonta per l'Atletico Madrid che batte 3-1 l'Espanyol. Il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone commenta così la sfida: "Abbiamo lavorato bene sulla circolazione di palla. Siamo stati pericolosi all'inizio del primo tempo. Il loro gol ha reso la gara più difficile, anche se la squadra ha avuto personalità, ha avuto una grande reazione e risposto alla grande segnando tre gol. Il turnover? Volevo avere più forza e un sostituto per Lodi Renan che aveva giocato molte partite e aveva bisogno di una pausa. Noi in cima con Barça e Real Madrid? Siamo molto tranquilli, il campionato è lungo".