Atlético Madrid, Simeone: "Non immagino Griezmann da un'altra parte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atlético Madrid, Diego Simeone, si è espresso circa un possibile addio di Antoine Griezmann, destinazione Barcellona: "Onestamente le storie su Greiezmann non mi interessano. Non riesco a immaginarlo via semplicemente perché è sotto contratto con il club, è uno dei capitani della squadra. Ha dato tutto all'Atlético sin dal suo arrivo e sono certo che farà una grande prestazione. Questo è tutto ciò che posso dire". L'Atlético giocherà questa sera alle 20.45 contro l'Alavés.