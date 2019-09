© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni su Angel Correa, ormai ex obiettivo di mercato del Milan: "L'ho sempre visto allenarsi nel modo migliore e con la massima predisposizione. E' importante per noi perché ci dà verticalità e ci fa cambiare passo sulla velocità del gioco".