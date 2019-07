© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kieran Trippier è a Madrid e il calciatore inglese ha superato le visite mediche con l'Atletico. L'ormai ex giocatore del Tottenham è pronto a trasferirsi con i colchoneros per la cifra di 21.5 milioni di sterline. In serata, come riportato da Sky Sport, ci sarà la firma e il club spagnolo ufficializzerà il calciatore.