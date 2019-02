© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clima bollente a Madrid in vista del derby (fischio d'inizio alle 16:15). I tifosi dell'Atletico non hanno proprio perdonato il trasferimento del loro ex beniamino Thibaut Courtois al Real e, poco prima della partita, sulla placca del portiere situata nel "Paseo de Leyendas" del Wanda Metropolitano sono spuntati finti topi e una vistosa croce rossa. Non si preannuncia certo una sfida facile per il belga, che sarà accolto dai fischi di gran parte dello stadio.