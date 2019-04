© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l'Eibar: "Diego Costa e il rifiuto di allenarsi? E' una questione interna che abbiamo risolto ieri, oggi Diego si è allenato come sempre. Il mio giudizio su di lui non cambia: ha vissuto una stagione negativa a causa degli infortuni, ma non ho dubbi sul fatto che il prossimo anno farà benissimo. Resterà al 100%? Dico di sì, anche se al giorno d'oggi non si può mai essere sicuri al 100%".