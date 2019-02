Diego Simeone ha analizzato il successo dell'Atlético contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Già con il Dortmund avevamo fatto una grande gara, oggi abbiamo recuperato giocatori importanti come Diego Costa e Koke e siamo riusciti a fare una gara intelligente. Eravamo di fronte ad una grande squadra con giocatori fortissimi, dovevamo approfittare di ogni situazione che potevamo avere, credo che abbiamo portato a casa un risultato buono. Sappiamo delle difficoltà che troveremo al ritorno, abbiamo di fronte una squadra con una grande società dietro, non mi immagino un altro scenario che soffrire. Esultanza? L'ho fatto da giocatore e l'ho rifatta oggi per dire ai nostri tifosi che abbiamo i c... I tifosi della Juventus erano dall'altra parte. Non è un gesto bellissimo, ma me lo sentivo, era una partita sofferta con episodi difficili. Diego Costa ha fatto una grande partita, ho mostrato semplicemente quello che ho sentito, comunque chiedo scusa".