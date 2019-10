© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa nel post-Valladolid-Atletico, il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone ha così analizzato il pari maturato allo Zorrila quest'oggi: "Un punto guadagnato o due persi? Se guardiamo al primo tempo è sicuramente uno guadagnato, mentre nella seconda frazione possiamo parlare di due punti persi. Siamo stati più precisi e intensi nella seconda parte di gara. Rigore? Non ho visto, se non da lontano. Thomas vuol toccare la palla, ma il giocatore si mette davanti. Il Valladolid gioca molto bene, si chiude egregiamente ma noi non abbiamo avuto precisione e, nel secondo tempo, siamo stati più vicini a ciò che vogliamo essere quest'anno".