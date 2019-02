© foto di Luca Bargellini

Clemente Villaverde, consigliere dell'Atletico Madrid, ha parlato al termine del successo dei Colchoneros contro la Juventus: "Il VAR? Dobbiamo tutti abituarci alla tecnologia, dobbiamo semplicemente vederlo come un elemento in più del gioco. Il gol annullato a Morata? Non so se il contatto è sufficiente per fischiare fallo, ma nelle stanze del VAR lo hanno visto 5-6 persone e poi anche l'arbitro. Fa tutto parte del gioco".