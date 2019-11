B. Dortmund, Zorc: "Der Klassiker può avere effetto su tutta la stagione"

© foto di Imago/Image Sport

Il ds del Borussia Dortmund, Michael Zorc, ha presentato così in conferenza stampa Der Klassiker in programma domani col Bayern Monaco: "Domani sarà dura, servirà essere uomini e dare il 110% per ottenere un buon risultato. Questa è forse la partita più interessante di tutta la Bundesliga, può avere un effetto su tutta la nostra stagione. Siamo pronti".