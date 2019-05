Barça, Messi: "Liverpool? Colpo duro, peggio che la finale Mondiale"

© foto di Imago/Image Sport

Nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Valencia, l’attaccante del Barcellona Leo Messi è tornato sull’eliminazione dalla Champions League contro il Liverpool spiegando di non aver ancora metabolizzato la gara di Anfield: “È stato duro, durissimo. Ci era già successo a Roma l’anno scorso e tutti noi pensavamo che non potesse succedere nuovamente, sapevamo cosa avevamo vissuto un anno fa, ma non siamo stati capaci di evitare lo stesso copione. Ad Anfield c’è stata una sola squadra in campo e noi nella ripresa non siamo esistiti, non abbiamo combattuto. Comunque vada domani questa stagione sarà macchiata dalla gara contro il Liverpool”.

L’argentino poi paragona la sconfitta di Liverpool con la finale persa contro la Germania in Brasile ai Mondiali del 2014: “Si tratta di due colpi tremendi, ma mi viene da dire che la sconfitta di quest’anno è peggiore perché contro quello stesso avversario avevamo giocato e vinto 3-0 e non pensavamo che la rimonta fosse possibile. La finale dei Mondiali è la partita forse più importante che c’è, ma la delusione per l’eliminazione dalla Champions è maggiore”.