Barça-Real, continua lo scontro sul Clasico: la RFEF lo fisserà al 18/12

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il botta e risposta tra Federazione spagnola e Liga per la data in cui dovrà disputarsi il Clasico. Il comitato organizzativo delle competizioni ha infatti respinto la proposta di giocare Barcellona-Real Madrid il 4 dicembre, e fisserà il derby iberico al 18 dicembre, come peraltro richiesto dai due club. Lo scrive as.com, che riporta anche come il conflitto con tutta probabilità finirà davanti al tribunale sportivo: Javier Tebas, numero uno della Liga, è infatti pronto a presentare un ricorso contro questa decisione.