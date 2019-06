Barcellona, Bartomeu: "Sanzioni esemplari per chi non rispetta il FFP"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josep Bartomeu, numero uno del Barcellona, è intervenuto durante la VI edizione del Diálogos Académicos Ernest Lluch de Economía y fútbol. Ecco le parole riportate da Marca: "Per noi è un motivo di orgoglio, il Barcellona è un club unico. Non mi stancherò mai di dire che la FIFA e la UEFA devono assolutamente far rispettare le norme in modo tale da competere con le stesse condizioni. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo che impone il Fair Play Finanziario e imporre sanzioni esemplari a chi non rispetta le regole".