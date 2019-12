Barcellona, Bartomeu tranquillo: "Messi rimarrà con noi per molti anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Messi ha già detto che si sente molto bene da noi e che vuole continuare con noi per anni". Dopo la vittoria dell'argentino al Pallone d'Oro, il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato del futuro del suo numero 10 ad as: "Per me, rimarrà almeno altri quattro anni a grandi livelli e vincerà altri Palloni d'ORo".

Nuovo rinnovo in arrivo?

"Beh, mi pare lo stia chiedendo. Scherzi a parte, non è un problema al momento. È felice al Barça, ogni anno gioca meglio ed è sempre pronto a segnare. A un certo punto si ritirerà, ovvio, però per fortuna manca tanto".