Mercato Barcellona in apertura di Sport: "9, rosso vivo" iol titolo. Jovic è il preferito dell'area tecnica ma la concorrenza del Paris Saint-Germain fa salire il prezzo del serbo, che l'Eintracht Francoforte riscatterà dal Benfica per 6 milioni di euro per poi rivenderlo al miglior offerente. Il preferito di Valverde è Rodrigo del Valencia, sul quale c'è anche l'interesse del Real Madrid.