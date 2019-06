Barcellona, Cardoner allontana Neymar: "Non abbiamo contatti con lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, è intervenuto sull'affare Neymar, allontanando le voci degli ultimi giorni. Ecco le sue parole ai microfoni di Marca: "Non è il momento di parlarne. Lui vuole venire al Barcellona, ma noi non abbiamo nessun contatto con lui. Al momento questa tematica non è in cima alla lista". I blaugrana cercano di fare pre tattica, ma sicuramente ci sarà un'offensiva nei prossimi giorni.