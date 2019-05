Barcellona, Coutinho scaricato da tutti: possibile cessione in estate

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da ESPN, la prima vittima di "mercato" in casa Barcellona dopo l'eliminazione dalla Champions League sarà Philippe Coutinho. Il brasiliano è al centro di una grande polemica tra i tifosi che non lo considerano un giocatore "da Barça". L'attaccante, con ogni probabilità, verrà messo sul mercato, anche se molto dipenderà dal futuro di Valverde, altrettanto in bilico dopo aver subito la seconda clamorosa rimonta in due stagioni di fila.