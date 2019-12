Barcellona, Dembele può partire in estate: City, Chelsea e PSG interessati

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'avventura di Ousmane Dembélé a Barcellona è stata finora caratterizzata da pochissime gioie. Il francese ha passato la maggior parte del tempo in infermeria e il club catalano sta riflettendo sul suo futuro. Pagato 150 milioni nell'estate del 2017 per strapparlo al Borussia Dortmund, l'esterno offensivo oggi vale molto meno e può interessare a diversi club, pronti a sferrare l'assalto nella prossima finestra estiva del mercato. Come riporta El Desmarque, sulle sue tracce ci sono Chelsea, Manchester City e Paris Saint-Germain.