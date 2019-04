© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Sun, il Barcellona è pronto ad acquistare Filipe Luis a parametro zero perché in scadenza con l'Atletico Madrid. Il club catalano è sul punto di superare la concorrenza del Borussia Dortmund, col giocatore che da tempo sta aspettando proprio la proposta blaugrana dicendo no a tutte le altre offerte.