© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riporta Catalunya Radio in serata i rappresentanti di Malcom hanno incontrato i dirigenti del Barcellona per capire le intenzioni del club nei confronti del brasiliano, arrivato l'estate scorsa al termine di una clamorosa telenovela, ma che ha visto poi il giocatore poco impiegato. Malcom vuole giocare di più e l'arrivo di Griezmann (e occhio a Neymar) ne chiude inevitabilmente gli spazi ancora di più. Il Barcellona è disposto a cedere il giocatore, sul quale non mancano le pretendenti. Su tutte l'Arsenal, manca però l'accordo: i gunners vorrebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto, il Barça ha bisogno di liquidità per ripagarsi Griezmann.