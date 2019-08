Barcellona, Messi non si allena in gruppo: non ci sarà contro il Betis

© foto di Imago/Image Sport

Lionel Messi dovrebbe saltare anche la seconda gara di campionato. Secondo quanto riporta AS, il giocatore del Barcellona alle prese con un problema muscolare non ha partecipato alla seduta di rifinitura di questa sera con il resto del gruppo e difficilmente sarà a disposizione di Valverde per la sfida di domani contro il Betis. Il tecnico blaugrana infatti non vuole correre inutili rischi.