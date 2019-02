Barcellona, Messi: "Sempre difficile a Siviglia. Clasico? Siamo fiduciosi"

© foto di J.M.Colomo

Poker del Barcellona e tripletta di Leo Messi a Siviglia nella vittoria per 4-2. Dopo la gara l'attaccante argentino ha ammesso l'importanza di questa vittoria arrivata in rimonta: "Non è la fine del campionato, resta ancora molto da giocare ma era importante vincere oggi così vuol dire mantenere la distanza dagli avversari, ora abbiamo partite difficili come lo sono tutte. È stato difficile vincere, ma è stato un grande trionfo. Si fatica sempre a Siviglia, sappiamo che questo campo è difficile, non è mai stato facile vincere qui. Oggi è stato complicato ma sapevamo come superare tutto, abbiamo fatto un ottimo match in attacco. Dobbiamo essere onesti, non abbiamo fatto il nostro miglior calcio ultimamente. Ora il Clasico in Copa del rey? Tutte le partite e i titoli sono importanti per noi, non vogliamo buttare via nulla, siamo a un passo da un'altra finale, sarà molto dura contro il Real Madrid, ma dobbiamo vincere, siamo fiduciosi di potercela fare", ha detto la Pulce a beIN Sports.