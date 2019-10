© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi, attaccante del Barcellona, ha parlato a margine della premiazione della sua sesta "Scarpa d'Oro": "La Champions è qualcosa di speciale e ogni anno vogliamo vincerla ma sappiamo che vincere la Liga è la cosa più importante perché di permette di fare le coppe. Nominiamo sempre la Champions ma noi del Barça pensiamo sempre anche al campionato e alle coppe, perché vogliamo vincere tutto. Voglio ringraziare la mia famiglia ma anche la squadra perché come dico sempre, non avrei potuto vincere questo premio senza i mei compagni. Questo riconoscimento è di tutti, non solo mio".