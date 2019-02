© foto di J.M.Colomo

Dopo il 4-2 rifilato al Siviglia, Gerard Piqué ha parlato ai giornalisti ed inevitabilmente si è soffermato sulle prossime due sfide contro il Real Madrid: "Ci concentreremo prima sul Clasico Coppa, perché vogliamo andare in finale e poi daremo un colpo di autorità in campionato. Il Real sarà meno riposato di noi? L'altra volta avevano un giorno libero in più e noi abbiamo vinto 5-1. Giocheremo con grande voglia di vincere, daremo tutto per arrivare in finale. Come sta il Barcellona? Ogni gara è molto complicata, non stiamo giocando il nostro miglior calcio, ma siamo più vivi che mai".