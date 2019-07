© foto di Imago/Image Sport

Rafinha, centrocampista offensivo del Barcellona, ha parlato delle voci di mercato che lo vedono vicino al passaggio al Valencia: "Ho un contratto col Barça. L'anno scorso ho letto che avevo firmato per dieci squadre diverse, poi sono rimasto in blaugrana. Sono molto calmo, mi fido di me stesso e penso che avrò le mie opportunità di giocare".