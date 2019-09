© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona ieri è stato sconfitto in maniera sorprendente dal Granada nell'incontro di Liga. Questo il commento dell'attaccante blaugrana Luis Suarez dopo il ko: "Preoccupa, fa male. Dobbiamo rivedere molti errori, non siamo quasi mai stati in grado di creare occasioni. Siamo preoccupati per la mancanza di efficacia offensiva, ora abbiamo l'obbligo di venir fuori e ricominciare a vincere le partite. Contro questo tipo di rivali dobbiamo essere più forti, abbiamo una stagione lunga ad aspettarci e ci serve fare autocritica".