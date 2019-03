© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è intervenuto al termine del match vinto contro il Lione (5-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni della UEFA e riportate da Sky Sport: "Sì, abbiamo sofferto per un momento della sfida. Ma era una partita che doveva essere giocata così. Il rigore? Mi ha fatto cadere, l'arbitro può fischiare o meno, è il suo lavoro. La rete in Champions? Un attaccante convive con il gol, ma sono contento anche per il passaggio del turno. In Champions si giocano due partite diverse da 90' l'una".