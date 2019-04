Barcellona, titolo entro sabato. Occhio al precedente SPAL-Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato spagnolo sta per emettere il suo verdetto. Entro sabato il Barcellona sarà campione di Spagna per la seconda volta consecutiva, la quarta volta negli ultimi cinque anni. Servirà vincere questa sera nel 34° turno contro il Deportivo Alavés e sperare che il Valencia vinca domani sera sul campo dell'Atlético Madrid. Incrocio non facile, ma per non farsi trovare impreparato Ernesto Valverde schiererà la miglior formazione possibile. E in ogni caso basterebbe vincere poi il turno successivo contro il Levante al Camp Nou per far partire la festa per il 26° campionato vinto. Unica possibile variabile, la Champions League in programma quattro giorni dopo. Il precedente della Juventus contro la SPAL, prima della sfida con l'Ajax, insegna. Ma in ogni caso, come per i bianconeri, si tratterebbe solamente di rimandare i festeggiamenti. Perché dopo la vittoria nello scontro diretto del Barça sull'Atlético nessuno ha più dubbi su chi sarà il vincitore.

Questo il programma del 34° turno:

Stasera

HUESCA-EIBAR ore 19.30

VALLADOLID-GIRONA ore 20.30

ALAVES-BARCELLONA ore 21.30

Domani

ATLETICO MADRID-VALENCIA ore 19.30

LEGANES-ATHLETIC ore 20.30

ESPANYOL-CELTA ore 20.30

LEVANTE-BETIS ore 21.30

Giovedì

SIVIGLIA-RAYO VALLECANO ore 19.30

REAL SOCIEDAD-VILLARREAL ore 20.30

GETAFE-REAL MADRID ore 21.30

Classifica

Barcellona 77

Atlético Madrid 68

Real Madrid 64

Getafe 54

Valencia 52

Siviglia 52

Athletic 46

Alavés 46

Betis 43

Espanyol 42

Real Sociedad 41

Leganés 41

Eibar 40

Villarreal 36

Celta 35

Girona 34

Levante 34

Valladolid 32

Rayo Vallecano 28

Huesca 26