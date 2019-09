Barcellona, Valverde: "Abbiamo sofferto. Loro forti in casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, non si nasconde dopo il pareggio esterno contro il Borussia Dortmund: "Sono sincero, oggi abbiamo davvero sofferto molto. Loro hanno creato tantissimi pericolosi, a noi è mancata un po' di brillantezza. Sono davvero molto forti in casa, fortunatamente avevamo ter Stegen che è stato molto bravo. Messi? Non ha fatto il precampionato, ha solo 4-5 allenamenti con il gruppo. Oggi ha fatto abbastanza".