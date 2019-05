Barcellona, Valverde: "Complicato, ma portato a casa grande vittoria"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, è soddisfatto dopo la gara vinta per 3-0 contro il Liverpool. Queste le sue parole così come riportata da Marca.com: "A volte si domina, altre no. Oggi è stato complicato, ma alla fine abbiamo portato a casa una vittoria preziosa. Siamo in corsa per vincere tre titoli, spero che alla fine sia così. Messi? Non mi sorprende, sappiamo com'è. Oggi è stato nuovamente decisivo".