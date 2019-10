© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga: "Per vincere dovremo sudare. Ci aspettiamo una grande rivale, come hanno già dimostrato in Champions League, che ha già eliminato il Siviglia. Dovremo correre molto e tenere molto la palla. Siamo consapevoli che per vincere qui dovremo fare una grande partita e ovviamente segnare molto. Dovremo fare un bel match in attacco. Lo Slavia Praga stava per battere l'Inter, si tratta di una grande squadra. Le voci su Koeman? Da allenatori siamo abituati a vivere ascoltando voci di ogni tipo. Non significa niente per me".