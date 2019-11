© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha commentato lo 0-0 ottenuto al Camp Nou contro lo Slavia Praga: "Vorremmo sempre vincere. Oggi non siamo riusciti a farlo. Loro, pur senza grandi occasioni, ci hanno messo in difficoltà nelle ripartenze. Jordi Alba ha avuto un problema. L'ho sostituito per questo motivo. Non è stata una delle nostre migliori partite".