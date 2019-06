Barcellona, Valverde non si oppone alla cessione di Rakitic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic potrebbe lasciare Barcellona. Il centrocampista croato, secondo quanto riportato da Cadena Ser, potrebbe non rientrare nei piani di Valverde, che non si opporrà ad un'eventuale cessione del centrocampista ex Siviglia. Il tecnico blaugrana ha effettuato un summit con la dirigenza catalana per poter fare il punto sul mercato, indicando anche chi può lasciare la squadra. Il calciatore è stato accostato anche all'Inter e al Manchester United.