© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona è pronto a rinnovare il contratto di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, che in estate aveva firmato un triennale, può prolungato di un'ulteriore stagione. Lo riporta Sport.

Una situazione impensabile nella prima parte di stagione, quando l'ex Juventus non riusciva a trovare spazio. Da novembre la situazione è cambiata, il centrocampista ha guadagnato sempre più considerazione tanto da essere ormai un titolare. Ad eccezione della sfida contro l'Atlético Madrid dove era squalificato, King Arturo ha giocato tutti e 90 i minuti in 5 delle ultime 6 partite. Non mancano le offerte di altri club, ma il Barcellona ormai lo ritiene incedibile ed è entusiasta del suo rendimento.