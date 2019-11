Batshuayi giura amore al Chelsea: "Qui mi sento a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante Michy Batshuayi non sia un titolare nel Chelsea di Frank Lampard, l'attaccante belga non ha intenzione di cambiare club. Quanto meno a gennaio. A confermarlo è lui stesso dalle colonne del tabloid The Sun: "È vero non sono un titolarissimo nel Chelsea, ma questo è il mio club e qui mi sento a casa. Amo profondamente questa società".