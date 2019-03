L'esterno offensivo del Bayer Leverkusen Julian Brandt, intervistato da Kicker, ha parlato così dell'interesse del Real Madrid nei suoi confronti: "È un onore essere accostato a una squadra come il Real Madrid, ma al momento non c'è niente di concreto". Il classe '97 in questa stagione ha realizzato finora 7 gol e 13 assist in 35 presenze.