Conferenza stampa della vigilia di Champions League per il Bayern Monaco, atteso domani dal match in casa dell'Olympiacos. Assieme al tecnico Niko Kovac per i bavaresi ha preso la parola il difensore David Alaba: "L'infortunio di Sule? So che l'intervento è andato molto bene e gli auguro il meglio. La sfida con l'Olympiacos? È una squadra molto forte, soprattutto in casa con il supporto del loro pubblico. E la riprova si è vista anche nella gara contro il Tottenham. Sul campo, invece, hanno grandi qualità sulle corsie esterne".