Bayern, anche Klose in panchina come assistente di Flick

Hans-Dieter Flick, mister ad interim del Bayern Monaco dopo l'esonero di Niko Kovac, avrà al suo fianco Hermann Gerland, profilo importante all'interno della società, e un ex laziale. Come riporta L'Equipe, infatti, Miroslav Klose sarà uno degli assistenti che andranno in panchina già a partire da oggi, nella sfida contro l'Olympiacos il di Champions League. L'ex bomber tedesco è attualmente tecnico dell'Under-17 dei bavaresi.