Bayern, Gnabry chiama Sane: "Può essere una risorsa importante"

Serge Gnabry chiama Leroy Sané al Bayern Monaco. L'esterno tedesco ha parlato del legame con il compagno di Nazionale, che i bavaresi vogliono strappare al Manchester City: "Mi piacerebbe giocare con lui. Andiamo d'accordo, anche fuori dal campo. È forte, sarebbe utile in qualsiasi squadra e per me è divertente giocare con lui. Sarebbe una vera e propria risorsa".