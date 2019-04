Bayern, Hoeness conferma Kovac: "Grande lavoro al primo anno"

Parole che significano conferma anche per la prossima stagione, quelle pronunciate dal presidente del Bayern, Uli Hoeness, nei confronti di Niko Kovac: "Quando un allenatore arriva e raggiunge la finale di DFB Pokal al primo anno ed è tra le prime quattro in classifica in Bundesliga a quattro giornate dalla fine, significa che ha fatto un buon lavoro. Non abbiamo nulla di cui lamentarci" ha dichiarato a spox.com, aggiungendo: "Non ho idea perché ci sia qualcuno che ancora lo mette in discussione, siamo un punto sopra il Borussia Dortmund e con una miglior differenza reti. Sappiamo che qualsiasi scivolone possa essere decisivo ma è tutto nelle nostre mani. Dobbiamo solo continuare a fare quel che abbiamo fatto. Sono orgoglioso della squadra".