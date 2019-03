Bayern, il folle mercato non si ferma: pronta l'offensiva per De Ligt

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante gli 80 milioni spesi per Lucas Hernandez e i 35 per Benjamin Pavard, il Bayern non intende porre fine a un mercato che come ha annunciato una settimana fa il presidente Uli Hoeness sarà da record. Pronta quindi un'offensiva per Matthijs de Ligt, giocatore che sembra vicino al Barcellona ma le cui resistenze di Samuel Umtiti, poco propenso a lasciare la Catalogna, potrebbero portare al sorpasso proprio dei bavaresi, disposti a offrire 70 milioni all'Ajax per il cartellino del talento olandese, 19 anni.