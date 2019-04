Bayern, il futuro di James entro la fine della stagione: Mendes ha fretta

Secondo quando riferito da Sport Bild, resta in bilico il futuro di James Rodriguez con il Bayern Monaco che non ha ancora deciso se investire i 36 milioni di euro che servirebbero per riscattarne il cartellino dal Real Madrid. Il suo agente, Jorge Mendes, non vuole aspettare oltre per sapere i piani dei bavaresi e vorrebbe sciogliere ogni riserva intorno al futuro del colombiano entro la fine della stagione in corso.