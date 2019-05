Bayern, Kovac: "Fatto qualcosa di incredibile, ora sono esausto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac ha commentato così la vittoria del titolo di campioni di Germania conquistata all'ultima giornata di campionato: "Vorrei ringraziare la mia squadra e i nostri tifosi, abbiamo realizzato grandi cose, avevamo nove punti di svantaggio in autunno, congratulazioni ai miei ragazzi, sono molto felice ma anche esausto, e spero di poter vincere un altro trofeo la prossima settimana. Prima della partita ho sentito che solo il grande Beckenbauer ha vinto il titolo di campione qui sia come giocatore che come allenatore, ma questa è solo una nota a margine. Voglio congratularmi con l'Eintracht per la qualificazione in Europa League. Le emozioni fanno parte del calcio, questo è ciò che rende il calcio bello, quindi vorrei ringraziare i tifosi".